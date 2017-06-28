Откупиться больше нельзя

В понедельник башкирский арбитраж удовлетворил ходатайство «Роснефти» и «Башнефти» в обеспечение их иска против АФК «Система» на 170 млрд руб., после чего судебный пристав постановил арестовать пакеты акций активов «Системы» – МТС, «Медси» и Башкирской электросетевой компании. Акции «Системы» на Московской бирже упали на 7,14%, капитализация компании уменьшилась на 9,7 млрд руб. На Лондонской бирже расписки «Системы» в понедельник потеряли 6,7%, капитализация уменьшилась на $152 млн.

Скачки котировок на новостях из судов то вверх (если новости хорошие), то вниз (если плохие) становятся в последние несколько лет все более и более привычными для «Системы», с тех пор как в сентябре 2014 г. основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков был заключен под домашний арест по делу об отмывании средств при приватизации «Башнефти». Тогда акции компании на Московской бирже за сутки упали на 37%, а расписки на Лондонской бирже подешевели на 38,7%. Состояние Евтушенкова за четыре месяца судебной тяжбы с «Роснефтью» сократилось на $1,5 млрд (43%), подсчитал российский Forbes.

Иск «Роснефти» и «Башнефти» и арест акций представители «Системы» называют абсурдом. Но сам Евтушенков, номер 30 в списке русского Forbes-2017, вероятно, не удивлен. «Если размер бизнеса соответствует размеру политического влияния владельцев, они могут быть спокойны за свой бизнес, потому что у них хватит ресурсов и энергии защитить его, – говорил он в 2012 г. в интервью «Дождю». – Если размер бизнеса значительно превышает размер политического влияния владельцев – удержать его очень трудно».