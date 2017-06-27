Суд не дал сыну Евтушенкова присоединиться к делу «Роснефти» против «Системы»
Сергей Кузнецов / РИА Новости
Сын основного владельца АФК «Системы» Владимира Евтушенкова Феликс, а также Всеволод Розанов (руководитель комплекса финансов и инвестиций «Системы») подали ходатайства о присоединении к делу в качестве третьих лиц, следует из их заявлений. Они считают, что в случае, если суд встанет на сторону истцов – «Башнефти» и «Роснефти», – которые требуют от АФК 170,6 млрд руб., это затронет их права как лиц, участвовавших в принятии решений о реорганизации схемы владения «Башнефтью».
Представители «Роснефти» в суде выступили против обоих ходатайств. По их мнению, присоединение Евтушенкова-младшего, который в 2014 г. возглавлял совет директоров «Башнефти», и Розанова (который также в 2014 г. был в совете директоров и голосовал за реструктуризацию) затянет процесс, передает РАПСИ.
Суд в 12.47 мск удалился для совещания и спустя 10 минут вынес решение – отказать Розанову в присоединении к делу в качестве третьего лица. Затем суд отказал и в удовлетворении ходатайства Евтушенкова-младшего, сказали «Ведомостям» два человека, присутствовавших на заседании суда.
«Я считаю принятые решения совета директоров и проведенную в 2013–2014 гг. реорганизацию «Башнефти» абсолютно законными, экономически целесообразными. Утверждения истцов о причинении убытков проведенной реорганизацией являются бездоказательными и не имеют под собой правовых оснований», – пишет Евтушенков в хадатайстве в суд.
«В связи с предъявлением истцами искового заявления я вынужден защищать мои права с помощью участия в настоящем судебном деле и дачи пояснений по существу заявленных требований», – приводятся слова Евтушенкова в заявлении. По его мнению, удовлетворение требований «Башнефти» и «Роснефти» по иску приведет к признанию того, что корпоративные решения органов управления «Башнефти» в 2013 г. являлись незаконными. «Следовательно, принятие судебного акта по настоящему спору может затронуть мои права как лица, которое непосредственно участвовало в принятии указанных решений», отмечает бывший председатель совета директоров «Башнефти».
Максим Стулов / Ведомости
10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,08% уставного капитала «Башнефти» (60,16% голосующих акций) «Роснефти». Цена сделки – 329,7 млрд руб., срок оплаты – до 14 октября 2016 г.
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Максим Стулов / Ведомости
До сделки с «Роснефтью» основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция)
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Максим Стулов / Ведомости
Добыча нефти компании в 2015 г. – 19,9 млн т, производство нефтепродуктов – 17,7 млн т
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Максим Стулов / Ведомости
Доказанные запасы нефти (на 31 декабря 2015 г., по стандартам PRMS) – 324,5 млн т. Ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах: Волго-Уральская провинция, Тимано-Печора, Западная Сибирь
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Максим Стулов / Ведомости
В промышленной эксплуатации «Башнефти» — более 180 месторождений
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Максим Стулов / Ведомости
Доля «Башнефти» в российской добыче нефти – около 4%, в переработке – менее 7%
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Максим Стулов / Ведомости
Единый комплекс НПЗ «Башнефти» состоит из трех заводов – «Уфанефтехима», УНПЗ (на фото) и «Новойла»
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Максим Стулов / Ведомости
Мощность по первичной переработке нефти - 23,2 млн т. Все предприятия расположены близко друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс (на фото рабочий «Уфанефтехима»)
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Максим Стулов / Ведомости
В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти (на 11,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом выработка автобензинов и дизельного топлива осталась на уровне 2014 г. Среднесуточный объем переработки - 52 400 т/сутки
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М. Стулов / Ведомости
Розничная сеть компании насчитывает 566 собственных и 178 партнерских АЗС, расположенных в 12 регионах (данные на конец 2015 г.)
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Максим Стулов / Ведомости
Выручка «Башнефти» по МСФО в 2015 г. составила 611,3 млрд руб., чистая прибыль – 59,6 млрд руб. Капитализация (на 12 октября) – 509,2 млрд руб.
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Максим Стулов / Ведомости
«Башнефть» раз в год исправно платит дивиденды. В 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний
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Максим Стулов / Ведомости
В компании работает примерно 36 000 человек (данные на конец 2015 г.)
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Максим Стулов / Ведомости
В 2015 г. «Башнефть» направила около 1,9 млрд руб. на поддержку социального развития регионов, в которых работает компания
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Максим Стулов / Ведомости
Синергию от слияния «Башнефти» и «Роснефти» банк Intesa оценил в 150–180 млрд руб.