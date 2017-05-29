«В споре по реорганизации «Башнефти» наша правовая позиция безупречна»
- Олег Сальманов,
- Екатерина Бурлакова,
- Виталий Петлевой
- / Ведомости
В этом году АФК «Система» переживала как взлеты, так и падения. После успешного IPO «Детского мира», принесшего компании 14,2 млрд руб., последовал иск «Роснефти»: претензии составили сначала 106 млрд руб., а затем выросли до 170,6 млрд руб. Президент «Системы» Михаил Шамолин считает эти претензии несостоятельными и не верит в то, что суд может с ними согласиться. Он уверен, что и в условиях кризиса в России можно заработать, и готовит к публичному размещению акций агрохолдинг «Степь» и группу «Сегежа».
Дела судебные
– Давайте начнем с недавней громкой истории с иском «Роснефти». Требования в иске «Роснефти», поданном в башкирский суд, совпадают с тем, что был подан в московский суд?
– Один в один. Текст никак не изменился.
– А как расцениваете увеличение исковых требований в связи с изменением курса рубля?
– Точно так же считаем претензии необоснованными. В данном случае от нас еще и требуют отвечать за изменение покупательной способности рубля, т. е. макроэкономического показателя, что, конечно, трудно объяснить как с правовой, так и с экономической точки зрения.
– Почему вы выбрали такую форму защиты – уйти в публичность?
– Нам кажется очень важным, чтобы наши аргументы были в открытом доступе и каждый сам для себя мог сделать выводы об обоснованности претензий. Тем более что у нас нет какой-то секретной стратегии, каких-то секретных аргументов, трюков, с помощью которых мы хотели представить не то, что есть на самом деле. Мы абсолютно прозрачны в этом вопросе. Аргументы, изложенные в иске, не имеют под собой оснований, и мы готовы открыто об этом говорить.
– То есть в суд 6 июня вы пойдете с этой доказательной базой?
– Наша доказательная база – факты, а факты говорят сами за себя. Есть ситуации, в которых требуется какая-то изощренная доказательная база, а есть ситуации, в которых просто есть факты, против которых трудно что-то возразить.
Факт номер один: стоимость компании после реорганизации, которая вызвала претензии «Роснефти», выросла. Если бы мы нанесли компании ущерб на 106 млрд руб., как написано в иске, стоимость компании уменьшилась бы, а не значительно выросла. Что можно против этого факта возразить?
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