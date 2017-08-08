«Система» потребовала отвода судьи на суде с «Роснефтью»

АФК «Система» потребовала отвода судьи после того, как суд отказал представителям «Системы» в просьбе отложить процесс по иску «Роснефти», передал из суда представитель АФК.

В ходе заседания «Система» просила отложить разбирательство из-за того, что два миноритарных акционера «Башнефти» в апелляционном суде Челябинска добиваются присоединения к нему.

На предыдущем заседании Арбитражного суда Башкирии 20 июля «Системе» также отказали в прошении об отводе судьи Ирины Нурисламовой. По мнению «Системы», судья башкирского арбитража приняла решение об аресте имущества компании на 250 млрд руб. без законных оснований (по постановлению пристава арестовано имущество на 185 млрд руб. – 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании).

Арбитражный суд Башкирии сегодня продолжает рассмотрение иска НК «Роснефть» и ПАО «Башнефть» к АФК «Система» о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, причиненных «Башнефти» в результате действий АФК по реорганизации НК в 2014 г. Накануне Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) отказал «Системе» в удовлетворении апелляционной жалобы, оспаривающей арест активов АФК по иску «Роснефти».