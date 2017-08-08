Сечин заявлен свидетелем на процессе по делу Улюкаева

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявлен свидетелем в суде по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом ТАСС сообщил информированный источник. «Думаю, что вопросы ему будет интересно задать обеим сторонам процесса», – добавил он.

В пресс-службе Замоскворецкого суда подтвердили, что Сечин значится среди свидетелей обвинения. «На предварительных слушаниях стороны заявляют своих свидетелей. Сторона обвинения заявила Сечина в качестве свидетеля. Возможно, он будет вызван в суд», - приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря Эмилии Хиль. Она уточнила, что о твердом намерении стороны обвинения допросить Сечина в судебном заседании у нее информации нет.

Адвокаты Улюкаева список свидетелей не комментируют.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение министерства о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Министр якобы угрожал создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя служебные полномочия, считают в СКР. Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам экс-министр вины не признает.

Уголовное дело в отношении Улюкаева было возбуждено 15 ноября 2016 г. После задержания бывший министр был помещен под домашний арест. В тот же день президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

8 августа Замоскворецкий суд провел закрытые предварительные слушания по делу Улюкаева. Рассмотрение дела по существу начнется с 16 августа, это заседание будет уже открытым. Домашний арест экс-министру продлен до 27 января 2018 г. Хиль также сказала журналистам, что суд не нашел оснований для приостановки дела в порядке 238-й статьи УПК. По словам прокурора, о приостановлении дела просила защита бывшего чиновника.