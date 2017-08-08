Леонтьев: Сечин будет свидетелем по делу Улюкаева, если его вызовет суд

Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал информацию о том, что главный исполнительный директор компании Игорь Сечин заявлен свидетелем по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

«Игорь Иванович законопослушный гражданин Российской Федерации. И если суд обяжет его присутствовать, нет никаких, кроме производственной необходимости и графика, никаких препятствий для того, чтобы он выполнил свой гражданский долг», — сказал Леонтьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом Леонтьев предположил, что Сечин заявлен свидетелем со стороны защиты. «Мы же знаем эту обычную манеру, что защита пытается вызывать президента Путина, Трампа, Господа Бога, — это совершенно обычная практика», — сказал он. Представитель «Роснефти» добавил, что суд обычно отклоняет «такие необоснованные требования».

Ранее в Замоскворецком суде подтвердили, что Сечин есть в списке заявленных свидетелей обвинения. «Возможно, он будет вызван в суд», - приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда Эмилии Хиль. Адвокаты Улюкаева отказались комментировать список свидетелей.

Бывшему министру предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что Улюкаев требовал взятку за положительное заключение министерства о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Согласно заявлению СКР, Улюкаев был задержан «благодаря своевременному обращению представителей «Роснефти», а к самой сделке претензий нет. Экс-министр своей вины не признает.