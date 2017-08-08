Замоскворецкий суд начал рассматривать дело Улюкаева

Vasily MAXIMOV / AFP

В Замоскворецком суде начались предварительные слушания по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Бывший министр вошел в зал за три минуты до назначенного времени. На вопрос встречавших его журналистов «Господин Улюкаев, вы признаете вину?» он ответил «Нет, конечно».

Предварительные слушания проходят в закрытом режиме. Ожидается, что на них будет выбрана мера пресечения бывшему чиновнику на время процесса, а также будут рассмотрены ходатайства сторон.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Улюкаева 27 июля. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УКР). Следственный комитет в конце июля подтвердил, что расследование в отношении бывшего министра завершено, а обвинительное заключение направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения дела по существу.

В середине июля Басманный суд продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 августа. На тот момент бывший чиновник и его адвокаты закончили изучать материалы дела, оно составляет 30 томов.

Уголовное дело в отношении Улюкаева было возбуждено 15 ноября 2016 г. После задержания бывший министр был помещен под домашний арест. В тот же день президент Владимир Путин отправил министра в отставку в связи с утратой доверия.

Следствие считает, что Улюкаев требовал от представителя «Роснефти» в качестве взятки деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению компанией госпакета акций «Башнефти». Министр якобы угрожал создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя служебные полномочия, считают в СКР. Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам экс-министр вину не признает.