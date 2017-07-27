Дело бывшего министра Алексея Улюкаева отправляется в суд

В середине июля Басманный суд продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 августа Евгений Разумный / Ведомости

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. После вручения копии заключения дело направят в Замоскворецкий районный суд. Улюкаев обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следственный комитет (СКР) в свою очередь сообщил, что расследование в отношении Улюкаева завершено, а обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу. Телефон адвоката Тимофея Гриднева, представляющего интересы Улюкаева, был отключен.

В середине июля Басманный суд продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 августа. Улюкаев и его адвокаты уже закончили ознакомление с материалами уголовного дела, объем которого составляет 30 томов, сообщил «Интерфакс».

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева 15 ноября 2016 г., тогда же он был помещен под домашний арест. В тот же день Владимир Путин освободил его от должности министра в связи с утратой доверия. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» в качестве взятки деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению компанией госпакета акций «Башнефти». Обвиняемый высказал угрозы создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя свои служебные полномочия, сообщал СКР. Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам Улюкаев свою вину не признает.

Ранее следователи, возражавшие против того, чтобы отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста, говорили, что экс-министр может скрыться или повлиять на свидетелей, многие из которых являются сотрудниками Минэкономразвития и Росимущества и были его непосредственными подчиненными. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах говорил, что экспертиза назначена в отношении материалов прослушки переговоров Улюкаева с менеджментом «Роснефти» и другими лицами, вовлеченными в уголовное дело.

Адвокат Владимир Жеребенков говорит, что когда вменяется один эпизод, то срок следствия в полгода – это даже больше среднего: «При взятке, когда человека берут с поличным, как в данном случае, и есть не так много свидетелей, это не такое объемное дело. Так что это стандартно, и дело не заволокитили». Он полагает, что поскольку дело резонансное, то Генпрокуратура при утверждении обвинительного заключения изучила все обстоятельства: «Дело находилось под их контролем, и можно быстро понять, насколько законно и обоснованно обвинение и есть ли какие-то нарушения прав. По таким громким делам прокуроры семь раз отмерят, один – отрежут. Видимо, прокуратура считает, что доказательств представлено достаточно для направления дела в суд».