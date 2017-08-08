Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде

Максим Стулов / Ведомости

Следствие считает, что Улюкаев требовал от представителя «Роснефти» в качестве взятки деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению компанией госпакета акций «Башнефти». Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн

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