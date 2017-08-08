Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде
Бывший министр экономического развития обвиняется в вымогательстве взятки у представителя «Роснефти» за положительное заключение по сделке о покупке госпакета «Башнефти»
В Замоскворецком суде 8 августа начались предварительные слушания по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева
1/5
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Улюкаева 27 июля. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УКР)
2/5
Предварительные слушания проходят в закрытом режиме. Ожидается, что на них будет выбрана мера пресечения бывшему чиновнику на время процесса, а также будут рассмотрены ходатайства сторон
3/5
На вопрос встречавших его журналистов «Господин Улюкаев, вы признаете вину?» он ответил «Нет, конечно». Бывший министр вошел в зал за три минуты до назначенного времени
4/5
Следствие считает, что Улюкаев требовал от представителя «Роснефти» в качестве взятки деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению компанией госпакета акций «Башнефти». Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн
5/5