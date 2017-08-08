Безопасность и право

Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде

Бывший министр экономического развития обвиняется в вымогательстве взятки у представителя «Роснефти» за положительное заключение по сделке о покупке госпакета «Башнефти»
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