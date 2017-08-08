Улюкаев сообщил, что похудел с ноября на 14 кг

За время пребывания под домашним арестом с середины ноября 2016 г. бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев похудел на 14 кг. Как передает агентство «Москва», он сказал это журналистам в Замоскворецком суде. «Я похудел на 14 кг, спасибо нашему правосудию», - сказал бывший чиновник.

8 августа 2017 г. в Замоскворецком суде прошли предварительные слушания по делу, по которому Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки у представителя «Роснефти». По версии следствия, он требовал взятку за положительное заключение министерства о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Министр якобы угрожал создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя служебные полномочия, считают в СКР. Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам экс-министр вину не признает. Он еще раз повторил это в суде 8 августа.

Улюкаева задержали 14 ноября вечером в офисе «Роснефти», на следующий день он был помещен под домашний арест и отправлен в отставку с поста министра «в связи с утратой доверия». 8 августа суд продлил срок домашнего ареста обвиняемому до 27 января 2018 г. Рассматривать дело по существу суд начнет 16 августа, следующее заседание будет открытым.