После жалоб в ряд инстанций АФК заявила отвод судье на процессе по иску «Роснефти»

Суд отказал «Системе» в отводе судьи Нурисламовой А.Махонин / Ведомости

Утром в четверг заместитель председателя Арбитражного суда Башкирии Максим Бобылев отказал АФК «Система» в прошении об отводе судьи Ирины Нурисламовой, которая рассматривает иск «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» и ее дочке на 170,6 млрд руб. Это передал портал «Право.ру» и подтвердил источник «Ведомостей» в зале суда.

«Заявитель не приводит обстоятельств, которые свидетельствуют о заинтересованности судьи, - считает Бобылев. Его цитирует "Право.ру". - Процессуальные нарушения не подлежат оценке при рассмотрении заявления об отводе». Суд продолжил рассмотрение дела по существу.

В среду «Система» направила жалобы на Нурисламову в администрацию президента, Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) и Верховный суд.

По мнению «Системы», судья башкирского арбитража приняла решение об аресте имущества компании на 250 млрд руб. без законных оснований (по постановлению пристава арестовано имущество на 185 млрд руб. – 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании). Как утверждает «Система» в жалобе, Нурисламова провела заседание без аудиопротоколирования, переложила на ответчиков обязанность доказывать отсутствие убытков от реорганизации «Башнефти», а также не дала ответчикам времени на выработку правовой позиции.

Кроме того, Нурисламова в течение двух недель не направляла апелляционную жалобу ответчиков на определение о принятии обеспечительных мер в суд апелляционной инстанции, говорится в жалобе АФК.

«Такие заявления «Системы» логично вытекают из ее судебной тактики, которая заключается в том, чтобы затянуть процесс, спровоцировать скандал», – заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности и вынудили нас обратиться с жалобой», – заявил представитель АФК «Система» Сергей Копытов.

Доказать, что судья действует ангажированно, можно, только если есть конкретные прямые доказательства коррупции или конфликта интересов у самого судьи или его родственников, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Если имели место какие-либо подарки судье или есть трудоустроенные у одной из сторон спора близкие родственники, это может стать причиной для рассмотрения Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС). Но обычно у судьи гораздо больше шансов предстать перед квалификационной коллегией, если есть факты волокиты, нарушения сроков рассмотрения дел либо если у судьи больший процент отмен решений вышестоящими инстанциями, чем в среднем по округу, – это, с точки зрения судейского сообщества, свидетельствует о низком качестве работы судьи, заключает Тертычный.