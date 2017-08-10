АФК «Система» назвала условия для мирового соглашения с «Роснефтью»

АФК «Система» готова решить спор с «Роснефтью» на 170,6 млрд руб. миром, если суд привлечет к делу независимого эксперта, а тот подтвердит, что «Башнефть» действительно понесла какие-либо убытки от действий «Системы», пока принадлежала АФК. Как передает ТАСС, это в Арбитражном суде Башкирии заявила представитель АФК. Если этот специалист «обнаружит, что действительно вдруг имеются какие-то негативные экономические последствия у «Башнефти» от результатов управления «Системой» и ее действий», АФК будет готова нести за это ответственность. «Как бы мы негативно ни высказывались в суде, мы все равно считаем, что между нами возможен диалог, и мы к нему готовы и открыты. Поэтому если такая ситуация будет выявлена, то мы будем готовы довести этот диалог до логического завершения, до мирного урегулирования», - добавила она.

«Башнефть» и «Роснефть» пытаются взыскать с АФК и ее «дочки» «Система-инвест» 170,6 млрд руб. за ущерб, который «Система», по мнению истцов, нанесла обществу при реорганизации структуры владения «Башнефтью». Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти». При реорганизации в 2014 г., говорится в иске, «Башнефть» потеряла право распоряжаться 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания утратила косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), над долей в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности». Нарекания также вызвал разделительный баланс при реорганизации «Башнефти» в 2014 г. АФК предъявленные ей претензии не признает и считает, что никаких убытков от принятых решений не было.

В «Системе» считают, что в процесс необходимо ввести независимого судебного эксперта для консультаций, поскольку суть иска и сложность процесса требуют специальных знаний в области экономики и финансов. Участие такого специалиста необходимо «для полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела». Ранее АФК предложила привлечь Наталию Головкину, которая проводила аудит «Башнефти» и подписывала заключения «Делойт и Туш СНГ» по результатам аудита консолидированной отчетности «Башнефти» в 2013-2014 гг. Истцы возразили против этой кандидатуры: «Головкина аудировала "Башнефть" и не может независимо и без учета своих прежних позиций говорить об отчетности».

10 августа представитель «Системы» уточнила, что корпорация не настаивает на своей кандидатуре привлеченного эксперта. «Мы согласны на кандидатуру любого специалиста, обладающего специальными познаниями», - сказала она.

По мнению представителя «Роснефти», разбирательство касается вопросов гражданского права и необходимости в привлечении специалиста нет. Он считает, что это ходатайство «Системы» направлено на затягивание судебного процесса.