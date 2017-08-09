«Система» попросила заменить суд
Компания считает незаконным нынешний состав Башкирского арбитражного суда
- Виталий Петлевой
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«Система» подала жалобу на, по ее мнению, незаконные действия председателя Арбитражного суда Башкирии президенту и делает вывод, что законный состав суда не может быть сформирован
Е. Разумный / Ведомости
АФК «Система», с которой «Роснефть» и «Башнефть» пытаются взыскать 170,6 млрд руб., подала заявление в Арбитражный суд Башкирии с просьбой передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда. Это подтвердил и представитель «Системы».
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