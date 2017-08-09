ТЭК

«Система» попросила заменить суд

Компания считает незаконным нынешний состав Башкирского арбитражного суда

АФК «Система», с которой «Роснефть» и «Башнефть» пытаются взыскать 170,6 млрд руб., подала заявление в Арбитражный суд Башкирии с просьбой передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда. Это подтвердил и представитель «Системы».

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