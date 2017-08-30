АФК «Система» попросила суд снять арест с акций МТС и «Медси»

АФК «Система» просит суд снять арест с 6,54% МТС и 100% «Медси» в связи с неполным удовлетворением требований по иску «Роснефти». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Башкирии. Заседание по заявлению «Системы» назначено на 5 сентября.

Представитель «Системы» Сергей Копытов добавил, что компания по-прежнему считает незаконным решение об аресте активов и продолжит оспаривать его в целом.

В конце июня суд арестовал принадлежащие АФК «Система» акции МТС, «Медси» и БЭСК в качестве обеспечения по иску «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкортостан, поданного в мае 2017 г.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Согласно решению суда «Система» должна выплатить по иску 136 млрд руб., хотя «Роснефть» просила 170,6 млрд руб.

АФК «Система» уже два раза объявляла о техническом дефолте по кредитным обязательствам, компания связывала это с арестом активов.