«Система» должна выплатить «Роснефти» 136 млрд рублей

Суд постановил взыскать с АФК 136 млрд руб., «Роснефть» просила 170,6 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Башкирии сегодня частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система», сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Суд постановил взыскать с АФК 136 млрд руб., «Роснефть» просила 170,6 млрд руб.

Адвокат АФК заявил, что «Система» оспорит решение суда. «Однозначно», - сказал он.

«Мы будем обжаловать решение суда, - сказал представитель АФК «Система» Сергей Копытов. - Признав убытки «Башнефти» на сумму 136,3 млрд руб., судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур, как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций. Судья не отвергла и самое абсурдное требование истцов, которое подразумевает ответственность АФК «Система» за такой макроэкономический показатель, как курс рубля. Решение судьи, без преувеличения, имеет судьбоносное негативное значение для экономического развития нашей страны. При этом судья отклонила практически все наши ходатайства, проигнорировала целый ряд заключений ведущих специалистов в области экономики и права и отказалась от проведения независимой судебной финансово-экономической экспертизы. В целом процесс протекал абсолютно однобоко, ни о какой беспристрастности не было и речи, что и предопределило сегодняшнее решение».

АФК «Система» по-прежнему уверена в своей юридической позиции и считает, что в дальнейшем в результате объективного разбирательства суд признает правоту корпорации.

«Мы удовлетворены оглашенным решением суда, из которого следует, что суд полностью принял нашу правовую позицию, оценив аргументы и доказательства, представленные истцами. При этом суд не имел возможности оценить правовую позицию ответчиков, поскольку никакой правовой позиции, по сути, ответчиками представлено не было», - сказал представитель «Роснефти». Что касается изменения суммы ущерба, то компания ожидает мотивировочную часть решения суда и после ее изучения примет решение о дальнейших шагах.

Сумма, которую постановил выплатить суд, это почти 20% выручки «Системы» за 2016 г. и в десятки раз превосходит ее чистую прибыль (1,7 млрд руб.). Она больше трети текущей рыночной капитализации «Башнефти».

История иска

Истцы пытаются взыскать с АФК «Система» и ее «дочки» 170,6 млрд руб. за ущерб, который бывший владелец, по их мнению, нанес обществу при реорганизации. Истцы указывали, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

При реорганизации в 2014 г., говорится в иске, «Башнефть» потеряла право распоряжаться 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания утратила косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), над долей в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности». Нарекания также вызвал разделительный баланс при реорганизации «Башнефти» в 2014 г.

Первоначально сумму претензий «Роснефть» и «Башнефть» назвали в начале мая - 106,6 млрд руб. Но через несколько недель уточнили их до 170,6 млрд руб. АФК «Система» считает претензии необоснованными.

Судебный процесс начался в июне. Сегодняшнее заседание было одиннадцатым по счету. Трижды АФК «Система» просила об отводе судьи Ирины Нурисламовой, ведущей процесс, и всегда получала отказ.