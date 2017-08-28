АФК «Система» объявила о втором техническом дефолте

Это связано с арестом акций МТС, «Медси» и БЭСК по иску «Роснефти»

Компания направила своим кредиторам предложение отказаться от реализации прав в связи с техническим дефолтом Е. Разумный / Ведомости

АФК «Система» сообщила о наступлении 28 августа технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму, эквивалентную 8,9 млрд руб. Это произошло из-за ареста принадлежащих АФК и АО «Система-инвест» активов по иску «Роснефти» и «Башнефти», говорится в сообщении «Системы». Под арестом находятся акции МТС, «Медси» и БЭСК.

Компания направила своим кредиторам предложение отказаться от реализации прав в связи с техническим дефолтом.

Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов подчеркнул, что объявление о техдефолте - «исключительно формальная процедура». «АФК «Система» в полном объеме выполняет все свои обязательства, при этом мы находимся в постоянном диалоге со всеми кредиторами. Помимо объявленных, остальные кредитные соглашения АФК «Система» не содержат условий, по которым данный арест активов приводит к техническому дефолту», – заявил он «Ведомостям».

В «Системе» подчеркнули, что считают необоснованным арест активов. «С этой целью в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд корпорацией подана апелляционная жалоба», – отметили в компании.

Это не первый технический дефолт АФК «Система». 17 июля компания объявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам компании на сумму около 3,9 млрд руб., он также был связан с арестом активов по иску «Роснефти».

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Согласно решению суда «Система» должна выплатить по иску 136 млрд руб. Однако истцы требовали взыскать с компании 170,6 млрд руб. за ущерб, который бывший владелец, по их мнению, нанес обществу при реорганизации. В иске было указано, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

В АФК «Система» заявили, что будут обжаловать приговор, в «Роснефти» же сообщили, что примут решение об этом вопросе после изучения мотивировочной части приговора. «Что касается изменения суммы иска, то есть оценки судом ущерба, то нам надо видеть мотивировочную часть решения суда. Наши юристы оценят и примут решение», – заявлял ранее пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.