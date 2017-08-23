«Роснефть» может обжаловать решение суда по иску к «Системе»

«Роснефть» рассмотрит вопрос обжалования решения Арбитражного суда Башкирии после изучения его мотивировочной части.

«Мы удовлетворены тем, что суд полностью принял нашу правовую позицию и ту доказательную базу, которую мы представили в суде. При этом суд не сумел оценить безупречную правовую позицию наших оппонентов, потому что ее представлено не было. Что касается изменения суммы иска, то есть оценки судом ущерба, то нам надо видеть мотивировочную часть решения суда. Наши юристы оценят и примут решение», – заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

О намерении оспорить решение суда ранее заявляла и АФК «Сиситема».

Сегодня Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Роснефти» о взыскании с АФК «Система» 136,3 млрд руб.