«Система» назвала решение по иску «Роснефти» «судьбоносно негативным» для экономики

АФК «Система» прокомментировала решение Арбитражного суда Башкирии, который обязал компанию выплатить 136 млрд руб. по иску «Роснефти» и «Башнефти».

«Мы будем обжаловать решение суда. Признав убытки "Башнефти" на сумму 136,3 млрд руб., судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур, как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций. Судья не отвергла и самое абсурдное требование истцов, которое подразумевает ответственность АФК "Система" за такой макроэкономический показатель, как курс рубля. Решение судьи, без преувеличения, имеет судьбоносное негативное значение для экономического развития нашей страны», - заявил официальный представитель «Системы» Сергей Копытов.

Он назвал процесс «абсолютно однобоким», добавив, что судья отклонила практически все ходатайства юристов компании, «проигнорировав ряд заключений ведущих специалистов в области экономики и права, и отказалась от проведения независимой судебной финансово-экономической экспертизы».