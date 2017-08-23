Суд трижды отказал «Системе» в отводе судьи, ведущей процесс по иску «Роснефти»

Арбитражный суд Башкирии сегодня снова отказал АФК «Система» в отводе судьи Ирины Нурисламовой, ведущей процесс по иску «Роснефти» к АФК на 170,6 млрд руб. «Система» уже в третий раз ходатайствовала об отводе судьи, и в третий раз получила отказ.

В судебном процессе в Башкирии, начавшемся 6 июня, к настоящему времени пройдены основные стадии: представлены позиции сторон, завершен раунд вопросов и ответов, исследованы 38 томов дела. На заседании в среду, которое стало одиннадцатым по счету, продолжится этап дополнений к судебному изучению.

Арбитражный суд Башкирии рассматривает иск «Роснефти» о взыскании с АФК 170,6 млрд руб. убытков, которые, по мнению истца, возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 г. По просьбе «Роснефти» на активы «Системы» (ПАО «МТС», «Медси» и БЭСК) наложены обеспечительные меры на общую сумму 185 млрд руб.

АФК «Система» изначально называла иск «Роснефти» необоснованным. Корпорация заявляла ходатайство об отмене обеспечительных мер, но получила отказ сначала в суде Башкирии, а затем и в апелляционном суде в Челябинске. Ранее суд Башкирии также отказал АФК в большом числе ходатайств по данному делу, и корпорация подает многочисленные апелляции в вышестоящий суд.