Безопасность и право
Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Взятка по доносу

Игорь Сечин лично участвовал в разработке Алексея Улюкаева

Экс-министр обвинил главу «Роснефти» в провокации и ложном доносе

В Замоскворецком суде в среду начался процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева – его обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере лицом, замещающим госдолжность (ч. 6 ст. 290 УК). Как следует из обвинительного заключения, вымогательством Улюкаев занялся 15 октября 2016 г., находясь в индийском штате Гоа (где проходил саммит БРИКС). По словам гособвинителя, там Улюкаев потребовал от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина взятку в сумме $2 млн в качестве благодарности за положительное заключение на осуществление сделки по покупке «Башнефти».

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Комментарии  ()
dima.novikoff
23:32 16.08.2017
что-то Улюкаев с адвокатами плохо продумали линию защиты, и его доводы звучат весьма неубедительно. ну и что что спровоцирована взятка? он же не отказался от неё. даже если он и не требовал ее, как утверждает Сечин. Улюкаев пытается строить защиту на том, что доказательства основаны лишь на "he said, he said", но факт-то получения им взятки на лицо... поэтому странно это все... зачем он соглашался, зачем приехал за деньгами? чай не на аркане его притянули в офис Роснефти.
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