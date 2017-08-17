Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Взятка по доносу
Игорь Сечин лично участвовал в разработке Алексея Улюкаева
Экс-министр обвинил главу «Роснефти» в провокации и ложном доносе
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Алексей Улюкаев коротал время в суде за чтением произведений Антона Чехова
Евгений Разумный / Ведомости
В Замоскворецком суде в среду начался процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева – его обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере лицом, замещающим госдолжность (ч. 6 ст. 290 УК). Как следует из обвинительного заключения, вымогательством Улюкаев занялся 15 октября 2016 г., находясь в индийском штате Гоа (где проходил саммит БРИКС). По словам гособвинителя, там Улюкаев потребовал от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина взятку в сумме $2 млн в качестве благодарности за положительное заключение на осуществление сделки по покупке «Башнефти».
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