Вице-президент «Роснефти» не стал комментировать обвинения Улюкаева в адрес Сечина

Вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что компания не будет комментировать слова бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в суде и избранный им способ защиты «с учетом того, что Улюкаев находится в сложном положении». Он сказал это «Интерфаксу». «Суд разберется. Суду представлены исчерпывающие материалы, касающиеся факта преступления, достаточные доказательства, - сказал Леонтьев. - Факт остается фактом - Улюкаев сам требовал незаконного вознаграждения за исполнение своих служебных обязанностей, сам за ним приехал и сам уехал с места встречи с деньгами». «Материалы дела мы не комментируем - их будет комментировать судья», - добавил он.

В суде экс-министр заявил, что перед его задержанием была провокация взятки, а главный исполнительный директор «Роснефти» сам ему звонил и позвал в офис компании, чтобы рассказать о важном для «Роснефти» и что-то показать. Обвинение, по его словам, сфабриковано и основано только на «показаниях Сечина и Феоктистова» (тогдашнего начальника службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова, который перешел в госкомпанию в августе 2016 г. с должности замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ). По его оценке, следствие при этом не сделало ничего, чтобы установить подлинные обстоятельства происшедшего.

В обвинительном заключении, которое было оглашено 16 августа в суде, говорится, что в июне в Индии министр лично потребовал от Сечина взятку в размере $2 млн. 6 октября Улюкаев в телефонном разговоре с Сечиным подтвердил готовность получить деньги и согласился приехать за ними в «Роснефть», утверждает обвинение. Затем он лично получил от Сечина средства, положил в багажник своего автомобиля, где они и были обнаружены и впоследствии изъяты, говорится в документе.