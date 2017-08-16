Улюкаев обвинил Сечина в провокации взятки

По версии обвинения, Улюкаев лично потребовал от Сечина взятку Е.Разумный / Ведомости

По версии обвинения, экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев лично потребовал взятку у главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Это случилось на саммите в Индии, заявил в Замоскворецком суде один из прокуроров. По его словам, Сечин на это согласился, но обратился в ФСБ.

Улюкаев на это заявил, что это была провокация взятки, а обвинение «основано на показаниях Сечина и Феоктистова» (тогдашнего начальника службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова, который перешел в госкомпанию в августе 2016 г. с должности замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ). По словам подсудимого, обвинение сфабриковано и базируется только на показаниях Сечина, который в действительности сам звонил Улюкаеву и звал в «Роснефть», чтобы рассказать о важном для компании и что-то показать. По его оценке, следствие при этом не сделало ничего, чтобы установить подлинные обстоятельства происшедшего.

Адвокаты экс-министра заявили суду, что оглашенное прокурорами 16 августа обвинительное заключение существенно отличается от того, которое было в деле и с которым ознакомилась защита и их клиент. Они добавили, что Улюкаев не давал отрицательного заключения на приобретение «Башнефти» «Роснефтью», а настаивал на введении дополнительных критериев для оценки сделки. По их мнению, различия в обвинительных заключениях - это существенное нарушение. Они потребовали вернуть дело прокурору. Гособвинение на это возразило, что «нигде не сказано, что в суде нужно повторять написанное в обвинительном заключении слово в слово», УПК на этом не настаивает. Судья ушла в совещательную комнату обдумывать ходатайство адвокатов. Затем она заявила, что не видит оснований для возвращения дела в прокуратуру. Она согласилась с позицией гособвинения, что значение имеют только неустранимые в процессе противоречия.

После этого суд решил начать с допроса свидетелей обвинения. Поскольку они 16 августа в суд не явились, заседание перенесли на 1 сентября. На возмущенный крик адвокатов «А как же дети?!» судья отрезала: «1 сентября 10 часов».

8 августа в день предварительного заседания по этому делу экс-министр сказал журналистам, что считает случившееся с ним «не просто провокацией», а «гнусной провокацией», которая может быть выгодна «коррумпированной части менеджмента и коррумпированной части спецслужб». В тот же день пресс-секретарь Замоскворцекого суда Эмилия Хиль сообщила, что сторона обвинения заявила главного исполнительного директора «Роснефти» в качестве свидетеля. «Возможно, он будет вызван в суд», – добавила она.

В обвинительном заключении говорится, что Улюкаев 10 августа направил в правительство доклад, в котором говорилось о необходимости исключить ряд госкомпаний, в том числе «Роснефть», из списка участников приватизации. 6 октября он уже направил в кабмин доклад о целесообразности сделки с «Роснефтью». В июне в Индии министр лично потребовал от Сечина взятку в размере $2 млн, следует из документа. 6 октября Улюкаев в телефонном разговоре с Сечиным подтвердил готовность получить деньги и согласился приехать за ними в «Роснефть», утверждает обвинение. Затем он лично получил от Сечина средства, положил в багажник своего автомобиля, где они и были обнаружены и впоследствии изъяты, говорится в документе.

По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» в качестве взятки деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению компанией госпакета акций «Башнефти». Обвиняемый высказал угрозы создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя свои служебные полномочия, сообщал СКР. Официально сообщалось, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн в ночь на 15 ноября 2016 г.

Замоскворецкий суд начал рассматривать дело Улюкаева по существу