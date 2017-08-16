Замоскворецкий суд начал рассматривать дело Улюкаева по существу
Адвокаты экс-министра заявили суду, что оглашенное обвинительное заключение существенно отличается от того, которое было в деле
В 9.20 мск 16 августа экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев прибыл в Замоскворецкий суд Москвы на рассмотрение своего уголовного дела по существу. Официально сообщалось, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн в ночь на 15 ноября 2016 г.
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Подсудимого защищают четверо адвокатов
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В суд Улюкаев пришел с электронной книжкой, а журналистам объяснил, что читает Чехова. На вопрос, почему именно Чехова, бывший министр ответил, что «это великий русский писатель», и добавил, что у него в последнее время было мало времени для чтения
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Он уточнил, что сейчас читает рассказ «Убийство», а вообще читает все рассказы подряд с 1882 г., затем планирует перейти к очеркам. На вопрос, не собирается ли он сам начать писать, экс-министр ответил, что «и не бросал»
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Судебные приставы требуют: «чтобы без вопросов!», но Улюкаев охотно общается
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По версии обвинения, экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев лично потребовал взятку у главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Это случилось на саммите в Индии, заявил в Замоскворецком суде один из прокуроров. По его словам, Сечин на это согласился, но обратился в ФСБ
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Улюкаев на это заявил, что это была провокация взятки, «основанная на показаниях Сечина и Феоктистова». По словам подсудимого, обвинение сфабриковано и базируется только на показаниях Сечина, который в действительности сам звонил Улюкаеву и звал в «Роснефть», чтобы рассказать о важном для компании и что-то показать
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Адвокаты экс-министра заявили суду, что оглашенное обвинительное заключение существенно отличается от того, которое было в деле. Они добавили, что Улюкаев не давал отрицательного заключения на приобретение «Башнефти» «Роснефтью», а настаивал на введении дополнительных критериев для оценки сделки
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По их мнению, различия в обвинительных заключениях - это существенное нарушение. Они потребовали вернуть дело прокурору
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Гособвинение на это возразило, что «нигде не сказано, что в суде нужно повторять написанное в обвинительном заключении слово в слово. Судья заявила, что не видит оснований для возвращения дела в прокуратуру
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Неделю назад суд продлил домашний арест экс-министру до 27 января 2018 г.
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Тогда же сторона обвинения заявила главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в качестве свидетеля. «Возможно, он будет вызван в суд», – сказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль
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