Замоскворецкий суд начал рассматривать дело Улюкаева по существу

Евгений Разумный / Ведомости

Улюкаев на это заявил, что это была провокация взятки, «основанная на показаниях Сечина и Феоктистова». По словам подсудимого, обвинение сфабриковано и базируется только на показаниях Сечина, который в действительности сам звонил Улюкаеву и звал в «Роснефть», чтобы рассказать о важном для компании и что-то показать

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