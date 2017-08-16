Улюкаев прибыл в суд с Чеховым

Замоскворецкий суд начал рассматривать дело Улюкаева по существу Евгений Разумный / Ведомости

В 9.20 мск 16 августа экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев прибыл в Замоскворецкий суд Москвы на рассмотрение своего уголовного дела по существу. На месте уже были прокуроры - Борис Непорожный и Павел Филипчук. Подсудимого защищают четверо адвокатов. В суд Улюкаев пришел с электронной книжкой, а журналистам объяснил, что читает Чехова. На вопрос, почему именно Чехова, бывший министр ответил, что «это великий русский писатель», и добавил, что у него в последнее время было мало времени для чтения. Он уточнил, что сейчас читает рассказ «Убийство», а вообще читает все рассказы подряд с 1882 г., затем планирует перейти к очеркам. На вопрос, не собирается ли он сам начать писать, экс-министр ответил, что «и не бросал».

На просьбу оценить состояние российской экономики Улюкаев ответил: «Положение отличное, но не безнадежное». На вопрос, говорил ли он после задержания с президентом Владимиром Путиным, он ответил «нет». 23 декабря 2016 г. на большой пресс-конференции Путин сказал, что не разговаривал с бывшим министром после его задержания и ареста. По его оценке, материалы, предоставленные ему оперативными службами, были достаточны, чтобы отстранить Алексея Улюкаева от должности.

Предварительная съемка фигуранта дела плавно переходит в пресс-конференцию, констатирует корреспондент «Ведомостей». Судебные приставы кричат: «чтобы без вопросов!», но Улюкаев охотно общается. Вопрос «а с какими словами вам передали чемоданчик?», он все же проигнорировал.

Судебное заседание в 9.45 мск было объявлено открытым. Ведется аудиопротокол. Обсуждаются заявки на видеотрансляцию судебного заседания: суд получил более двух десятков заявок от телеканалов и агентств. Прокуроры возражали, объясняя, что съемка может помешать допросу свидетелей и «установлению объективных обстоятельств», да и объем зала не позволяет физически ее проводить. Улюкаев заявил, что ему нечего скрывать от общественности. Суд все же видеосъемку не разрешил.

Предварительные слушания по делу Улюкаева прошли 8 августа в закрытом режиме. Пресс-секретарь суда Эмилия Хиль обещала, что заседание 16 августа будет открытым. Неделю назад суд продлил домашний арест экс-министру до 27 января 2018 г. Хиль также сообщила, что сторона обвинения заявила главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в качестве свидетеля. «Возможно, он будет вызван в суд», – добавила она.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Улюкаева 27 июля. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УКР).

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева 15 ноября 2016 г., тогда же он был помещен под домашний арест. В тот же день Владимир Путин освободил его от должности министра в связи с утратой доверия. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» в качестве взятки деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению компанией госпакета акций «Башнефти». Обвиняемый высказал угрозы создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя свои служебные полномочия, сообщал СКР. Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам Улюкаев свою вину не признает.

Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде Москвы 16 августа