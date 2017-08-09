Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Игоря Сечина позвали в свидетели
Игоря Сечина позвали в свидетели
Он может выступить в суде по делу бывшего министра Алексея Улюкаева
- Анастасия Корня,
- Алексей Никольский
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Алексей Улюкаев (в центре) не признает себя виновным по делу о взятке
Максим Стулов / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин значится среди свидетелей по делу экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль. «Сторона обвинения заявила Сечина в качестве свидетеля. Возможно, он будет вызван в суд», – сообщила она (цитата по «Интерфаксу»). Впрочем, уточнила представитель суда, о твердом намерении стороны обвинения допросить Сечина речь пока не идет: все станет известно на судебном заседании, когда сторона обвинения начнет представлять свои доказательства и назовет свидетелей. Рассмотрение дела по существу начнется 16 августа.
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