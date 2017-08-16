Суд не стал возвращать дело Улюкаева в прокуратуру

Судья Замоскворецкого суда не нашла оснований для возвращения дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в прокуратуру. На этом настаивала защита бывшего чиновника, который обвиняется в вымогательстве взятки у «Роснефти» за положительное заключение о приватизационной сделке с «Башнефтью».

Защита на первом заседании по существу потребовала вернуть дело прокурору, поскольку оглашенное в суде обвинительное заключение сильно отличается от первоначальной версии, которая была в материалах дела. По словам адвокатов, Улюкаев не возражал против участия «Роснефти» в приватизации, а настаивал на введении дополнительных критериев для оценки сделки. По их мнению, различия в обвинительных заключениях - это существенное нарушение. Они потребовали вернуть дело прокурору. Гособвинение на это возразило, что «нигде не сказано, что в суде нужно повторять написанное в обвинительном заключении слово в слово».

По версии обвинения, экс-министр в Индии лично потребовал взятку у главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. По словам одного из прокуроров, Сечин на это согласился, но обратился в ФСБ и затем принял участие в следственном эксперименте. Улюкаев на это заявил, что это была провокация взятки, а обвинение основано «на показаниях Сечина и Феоктистова» (тогдашнего начальника службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова, который перешел в госкомпанию в августе 2016 г. с должности замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ). По словам подсудимого, на самом деле Сечин сам звонил Улюкаеву и звал в «Роснефть», чтобы рассказать о важном для компании и что-то показать.