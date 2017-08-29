Генерал ФСБ, которого Улюкаев обвинил в провокации взятки, уходит на пенсию

«Решение (об увольнении Феоктистова из ФСБ) принято, готовится соответствующий приказ», — сказал один из собеседников агентства Евгений Разумный / Ведомости

Генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев обвинил в «провокации взятки», выходит на пенсию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на двух источников в правоохранительной системе, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, решение об уходе Феоктистова из ФСБ принято, готовится соответствующий приказ. Собеседник агентства добавил, что Феоктистов был одним из «опытнейших профессионалов» в ФСБ. Другой источник агентства подтвердил информацию: «Да, выход на пенсию бывает неожиданный».

Официальным комментарием ФСБ «РИА Новости» не располагает.

Феоктистов был назначен вице-президентом – руководителем службы безопасности «Роснефти» 20 сентября 2016 г. До этого он работал первым заместителем начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.

15 ноября Следственный комитет сообщил, что Алексей Улюкаев задержан по подозрению в получении взятки. По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), сообщал СК. В отношении Улюкаева было возбуждено дело по заявлению «Роснефти».

Улюкаев в суде заявил, что в его отношении «органами ФСБ была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса директора "Роснефти" Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" Феоктистова». «Данная провокация послужила обоснованием необоснованного возбуждения в отношении меня данного уголовного дела. Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги», - говорил Улюкаев (цитата по ТАСС).

По данным источников «Новой газеты», «оперативно-технические мероприятия» проводились по инициативе и при непосредственном участии Феоктистова. Также собеседники газеты сообщали, что Улюкаев лично не получал деньги, $2 млн были помещены в банковскую ячейку, но бывший министр их не изымал.

В марте 2017 г. «Новая газета» писала, что Феоктистов уволен из «Роснефти». Это сообщение прокомментировал лично Сечин, сообщивший, что Феоктистов вернулся на «военную службу». Тогда же источник «Ведомостей» в ФСБ рассказывал, что генерала якобы уволили с военной службы, еще один человек, близкий к правоохранительным органам, сообщал, что Феоктистов «лишился погонов». Позже «Коммерсантъ» писал, что генерала было решено отозвать обратно в центральный аппарат ФСБ, поскольку вокруг него возникло «много шумихи».

Собеседники The Bell 17 августа отмечали, что Феоктистов не смог вернуться на прежнее место работы и после увольнения из нефтяной компании назначения в ФСБ не получил.

Алексей Улюкаев в суде