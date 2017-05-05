АФК «Система» не согласна с требованиями «Роснефти» заплатить ей 106,6 млрд рублей

АФК «Система» получила от «Роснефти» и «Башнефти» исковое заявление о взыскании 106,6 млрд руб. убытков, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией «Башнефти», говорится в сообщении «Системы». Компания «не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными». Все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости «Башнефти».

Во вторник, 2 мая, «Роснефть» и «Башнефть» подали к АФК «Система» и ее «дочке» иск на 106,6 млрд руб. Претензии в том числе связаны с реорганизацией структуры собственности «Башнефти», которую АФК «Система» провела в 2013–2014 гг., говорил источник «Ведомостей», знакомый с содержанием иска, и источник «Интерфакса», близкий к «Башнефти». Последний называет еще две претензии: из-за действий «Системы» истцы лишились косвенного владения в Башкирской энергосбытовой компании (ОАО «БЭСК»), «Уфаоргсинтезе», потеряли право на долг АФК «Система» перед «Башнефтью». «Эти претензии недалеки от истины», – признавал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Республики Башкортостан. Мы работаем в полном взаимопонимании с «Роснефтью», – приводит пресс-служба правительства слова премьер-министра Башкирии Рустэма Марданова (республика с 2015 г. владеет 25% «Башнефти»).

АФК «Система» заявляет, что с момента приобретения Башкирского ТЭКа корпорация преобразовала разобщенную структуру предприятий с непрозрачной дивидендной и операционной политикой в полноценную вертикально интегрированную нефтяную компанию, объединяющую ключевые бизнес-направления, с прозрачной структурой владения, управления и распределения прибыли.

В период с 2009 по 2014 г., когда АФК «Система» была мажоритарным акционером «Башнефти», выручка нефтяной компании выросла в три раза с 215 млрд до 637 млрд руб., добыча нефти выросла на 46% с 12,23 млн до 17,81 млн т, капитализация выросла более чем в шесть раз с $2 млрд до $12,8 млрд. Получен листинг первого (высшего) уровня на Московской бирже.

По состоянию на 5 мая 2017 г. иск не принят судом к производству, отмечает компания Владимира Евтушенкова. Если иск будет принят к производству, АФК «Система» предоставит в суде развернутый отзыв по всем тезисам и аргументам истцов. АФК «Система» заинтересована в предельной открытости при рассмотрении всех вопросов, затронутых в иске, и будет регулярно информировать СМИ и инвесторов о дальнейших действиях, говорится в сообщении компании.

С 2009 г. АФК «Система» получила прямой и косвенный контроль над «Башнефтью» и несколькими уфимскими предприятиями («Уфаоргсинтезом», Уфанефтехимом», Уфимским НПЗ и др.), а затем консолидировала их на базе «Башнефти». В апреле 2010 г. «Башнефть» за $202 млн купила у Endeavour Energy Ltd. 25% «Система-инвеста», который владел на тот момент 25% самой «Башнефти» и по 18,5–28% голосов в компаниях башкирского ТЭКа (четыре НПЗ и сбытовой «Башкирнефтепродукт»). В 2012 г. все уфимские компании, кроме «Уфаоргсинтеза», были переведены на единую акцию, а в 2014 г. «Система» «раскольцевала» структуру владения «Башнефтью».

В 2013 г. АФК «Система» напрямую владела 50,1% «Башнефти», еще 30,2% обыкновенных акций принадлежало ЗАО «Система-инвест», в котором АФК имела 50,6%, а остальное принадлежало самой «Башнефти». Уже в мае 2014 г. структура владения следующая: АФК получила в «Башнефти» 63,16% и 100% в «Система-инвесте», ее доля в «Башнефти» сократилась до 10,78%. Под контролем АФК «Система» оказалось 84,4% «Башнефти». Для реорганизации «Башнефть» выделила ЗАО «Башнефть-инвест», которому «Система-инвест» передала 20,2% «Башнефти» вместе с долгом в 36 млрд руб., затем «Башнефть-инвест» был присоединен к «Башнефти» в форме реорганизации, а акции были погашены. В 2011 г. «Русгидро» купила у АФК «Система» Башкирскую ЭСК за 5,7 млрд руб., а в конце 2016 г. продала ее «Интер РАО» за 4 млрд руб.

Истцы другого мнения: они считают, что в ходе этих и других реорганизаций активы «Башнефти» и были обесценены на 106,6 млрд руб., утверждает источник «Ведомостей».

Новость об иске обвалила акции АФК «Система» в среду: к концу дня она подешевела на 37% до 135,7 млрд руб. У АФК «Система» на счетах 60,2 млрд руб. (на конец 2016 г.), чистый долг – 83,5 млрд руб. У ее «дочки» МТС на счетах 18,5 млрд руб., чистый долг – 220,9 млрд руб., следует из отчетов компаний.

Сумма иска сопоставима с существующими чистыми обязательствами АФК «Система» (с учетом обязательств по пут-опциону на акции SSTL и средств от IPO «Детского мира»), говорил аналитик БКС Игорь Гончаров.