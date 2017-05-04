В иске «Роснефти» к АФК «Система» есть долг «Башнефти» – «Интерфакс»

Размер иска «Башнефти» и «Роснефти» к АФК «Система» определен суммированием ряда убытков, причиненных «Башнефти» в результате действий мажоритарного акционера - группы АФК «Система» - по реорганизации НК в 2014 г., сообщил источник, знакомый с сутью иска.

По информации собеседника агентства, в 57,2 млрд руб. оценивается лишение «Башнефти» акций «Системы-инвест» и, как следствие, лишение косвенного владения акциями нескольких ключевых предприятий, включая энергетические активы. В качестве оплаты за выведенные предприятия «Башнефть» получила собственные акции, которые продать не смогла, так как по решению АФК они были немедленно погашены, добавил он.

Помимо этого, 36,9 млрд руб. составляет передача «Башнефти» в качестве пассива долга «Системы-инвеста» перед самой НК, 12,5 млрд руб. - расходы, понесенные на обязательный выкуп акций у миноритарных акционеров, не согласных с условиями реорганизации компании, сообщил собеседник. «Эти акции также были по указанию АФК погашены», - уточнил источник.

Как сообщалось, общая сумма иска, который «Роснефть» и «Башнефть» подали к АФК «Система» 2 мая, составила 106,6 млрд руб. Источник, близкий к «Башнефти», пояснял «Интерфаксу», что в результате действий АФК «Система» НК была лишена косвенного владения акциями нескольких предприятий, в частности ОАО «БЭСК» и ОАО «Уфаоргсинтез».

«Система» управляла «Башнефтью» и рядом других предприятий башкирского ТЭКа до их национализации в 2014 г. В конце 2016 г. 50% «Башнефти» были куплены «Роснефтью».

2 мая «Роснефть» и «Башнефть» подали к АФК «Система» и ее «дочке» иск на 106,6 млрд руб. 3 мая котировки АФК «Система» рухнули на 37%.