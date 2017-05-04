Котировки АФК «Система» лихорадит

После начала торгов на Московской биржи акции АФК «Система» дешевели на 3,6% до 13,56 руб. за бумагу, сообщает ТАСС. При этом в самом начале торгов на бирже был зафиксирован кратковременный рост котировок на 3,7% до 14,58 руб. за бумагу. На 10.17 мск акции дешевели на 3% к уровню закрытия среды и торговались на уровне 13,64 руб. за акцию. Затем котировки снова пошли вверх, на 10.42 мск цена бумаг составила 14,36 руб. за штуку, это на 2,17% выше уровня закрытия среды.

За среду котировки АФК «Система» рухнули на 37%. Во вторник вечером стало известно, что «Роснефть» и «Башнефть» подали к АФК «Система» и ее «дочке» иск на 106,6 млрд руб.

Претензии истцов в том числе связаны с реорганизацией структуры собственности «Башнефти», которую АФК «Система» провела в 2013–2014 гг., говорит источник «Ведомостей», знакомый с содержанием иска, и источник «Интерфакса», близкий к «Башнефти». Последний называет еще две претензии: из-за действий «Системы» истцы лишились косвенного владения в Башкирской энергосбытовой компании (ОАО «БЭСК»), «Уфаоргсинтезе», потеряли право на долг АФК «Система» перед «Башнефтью». «Эти претензии недалеки от истины», – признал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.