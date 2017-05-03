Акции АФК «Система» подешевели на 30%

Компания еще не получила документы по иску «Роснефти» на 106,6 млрд рублей

Котировки АФК «Система» в ходе торгов в среду рухнули более чем на 30% из-за новостей об иске «Роснефти» к компании. Падение началось в начале торгов - акции подешевели на 18% к 10.01 мск, следует из данных Московской биржи. Позже падение котировок ускорилось: к 10.31 мск акции «Системы» подешевели на 30,57% до 15,475 руб. за штуку.

Акции подконтрольных холдингу компаний «Детский мир» и МТС также дешевеют. Котировки МТС упали на 6% до 259,45 руб., в ходе торгов опускаясь до 254,9 руб. за ценную бумагу. Обыкновенные акции «Детского мира» подешевели на 3,29% до 88,97 руб.

Из-за падения котировок более чем на 20% торги обыкновенными акциями «Системы» c 10.33 мск по 11.03 мск в режиме основных торгов Московской биржи проводились в формате дискретного аукциона, сообщала биржа.

Акции «Роснефти» подешевели на 1,44% до 311,45 руб., «Башнефти» - на 2,01% до 3123 руб. за ценную бумагу.

Во вторник Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и АО «Система-инвест» (на 100% ее «дочка», совместно с АФК «Система» владела «Башнефтью» в 2009-2014 гг.) на 106,6 млрд руб. «Роснефть» мотивирует исковое требование выводом активов. «Суть иска в том, что в результате некоторых административных действий - проведенных реорганизаций - были выведены активы», - заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Основной акционер «Системы» Владимир Евтушенков заявил «Ведомостям», что он знает о подаче иска, но подробнее прокомментировать не может. АФК «Система» и ее структуры в среду утром сообщили, что пока не получали какую-либо документацию в связи с иском.

Видевший иск человек рассказал «Ведомостям», что речь идет о ряде реорганизаций, в ходе которых актив был обесценен на 106,6 млрд руб. Госкомпания, поясняет он, не требует вернуть полученные «Системой» дивиденды от «Башнефти». В 2014 г., когда государство подало иск о реституции принадлежащих «Системе» акций «Башнефти», Следственный комитет пытался взыскать и дивиденды. Речь шла о 190 млрд руб. Но эта претензия была отклонена.

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»