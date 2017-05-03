Акции АФК «Система» подешевели на 30%

Акции АФК «Системы» дешевели на 31% из-за иска «Роснефти»
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Котировки АФК «Система» в ходе торгов в среду рухнули более чем на 30% из-за новостей об иске «Роснефти» к компании. Падение началось в начале торгов - акции подешевели на 18% к 10.01 мск, следует из данных Московской биржи. Позже падение котировок ускорилось: к 10.31 мск акции «Системы» подешевели на 30,57% до 15,475 руб. за штуку.
Акции подконтрольных холдингу компаний «Детский мир» и МТС также дешевеют. Котировки МТС упали на 6% до 259,45 руб., в ходе торгов опускаясь до 254,9 руб. за ценную бумагу. Обыкновенные акции «Детского мира» подешевели на 3,29% до 88,97 руб.
Из-за падения котировок более чем на 20% торги обыкновенными акциями «Системы» c 10.33 мск по 11.03 мск в режиме основных торгов Московской биржи проводились в формате дискретного аукциона, сообщала биржа.
Акции «Роснефти» подешевели на 1,44% до 311,45 руб., «Башнефти» - на 2,01% до 3123 руб. за ценную бумагу.
Во вторник Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и АО «Система-инвест» (на 100% ее «дочка», совместно с АФК «Система» владела «Башнефтью» в 2009-2014 гг.) на 106,6 млрд руб. «Роснефть» мотивирует исковое требование выводом активов. «Суть иска в том, что в результате некоторых административных действий - проведенных реорганизаций - были выведены активы», - заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Основной акционер «Системы» Владимир Евтушенков заявил «Ведомостям», что он знает о подаче иска, но подробнее прокомментировать не может. АФК «Система» и ее структуры в среду утром сообщили, что пока не получали какую-либо документацию в связи с иском.
Видевший иск человек рассказал «Ведомостям», что речь идет о ряде реорганизаций, в ходе которых актив был обесценен на 106,6 млрд руб. Госкомпания, поясняет он, не требует вернуть полученные «Системой» дивиденды от «Башнефти». В 2014 г., когда государство подало иск о реституции принадлежащих «Системе» акций «Башнефти», Следственный комитет пытался взыскать и дивиденды. Речь шла о 190 млрд руб. Но эта претензия была отклонена.
10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,08% уставного капитала «Башнефти» (60,16% голосующих акций) «Роснефти». Цена сделки – 329,7 млрд руб., срок оплаты – до 14 октября 2016 г.
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Максим Стулов / Ведомости
До сделки с «Роснефтью» основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция)
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Максим Стулов / Ведомости
Добыча нефти компании в 2015 г. – 19,9 млн т, производство нефтепродуктов – 17,7 млн т
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Максим Стулов / Ведомости
Доказанные запасы нефти (на 31 декабря 2015 г., по стандартам PRMS) – 324,5 млн т. Ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах: Волго-Уральская провинция, Тимано-Печора, Западная Сибирь
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Максим Стулов / Ведомости
В промышленной эксплуатации «Башнефти» — более 180 месторождений
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Максим Стулов / Ведомости
Доля «Башнефти» в российской добыче нефти – около 4%, в переработке – менее 7%
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Максим Стулов / Ведомости
Единый комплекс НПЗ «Башнефти» состоит из трех заводов – «Уфанефтехима», УНПЗ (на фото) и «Новойла»
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Максим Стулов / Ведомости
Мощность по первичной переработке нефти - 23,2 млн т. Все предприятия расположены близко друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс (на фото рабочий «Уфанефтехима»)
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Максим Стулов / Ведомости
В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти (на 11,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом выработка автобензинов и дизельного топлива осталась на уровне 2014 г. Среднесуточный объем переработки - 52 400 т/сутки
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М. Стулов / Ведомости
Розничная сеть компании насчитывает 566 собственных и 178 партнерских АЗС, расположенных в 12 регионах (данные на конец 2015 г.)
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Максим Стулов / Ведомости
Выручка «Башнефти» по МСФО в 2015 г. составила 611,3 млрд руб., чистая прибыль – 59,6 млрд руб. Капитализация (на 12 октября) – 509,2 млрд руб.
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Максим Стулов / Ведомости
«Башнефть» раз в год исправно платит дивиденды. В 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний
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Максим Стулов / Ведомости
В компании работает примерно 36 000 человек (данные на конец 2015 г.)
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Максим Стулов / Ведомости
В 2015 г. «Башнефть» направила около 1,9 млрд руб. на поддержку социального развития регионов, в которых работает компания
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Максим Стулов / Ведомости
Синергию от слияния «Башнефти» и «Роснефти» банк Intesa оценил в 150–180 млрд руб.