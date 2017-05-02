«Роснефть» и «Башнефть» требуют 106,6 млрд рублей с АФК «Система»

Во вторник, 2 мая, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и АО «Система-инвест» (на 100% ее «дочка», совместно с АФК «Система» владела «Башнефтью» в 2009-2014 гг.) на 106,6 млрд руб., следует из картотеки суда.

Представитель «Роснефти» от комментариев отказался. Суть иска в том, что в результате «некоторых административных действий – проведенных реорганизаций – были выведены активы», – заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Основной совладелец «Системы» Владимир Евтушенков заявил «Ведомостям», что знает о подаче иска, но подробности раскрывать не стал.

Видевший иск человек утверждает, что речь идет о ряде реорганизаций, в ходе которых актив был обесценен на 106,6 млрд руб. Госкомпания, поясняет он, не требует вернуть полученные «Системой» дивиденды от «Башнефти». В 2014 г., когда государство подало иск о реституции принадлежащих «Системе» акций «Башнефти», Следственный комитет пытался взыскать и дивиденды. Речь шла о 190 млрд руб. Но эта претензия была отклонена.

В 2005 г. «Система» за $600 млн купила блокирующие пакеты акций шести предприятий башкирского ТЭКа – «Башнефти», «Уфаоргсинтеза», «Новойла», «Уфанефтехима», Уфимского НПЗ и «Башкирнефтепродукта». В 2009 г. АФК приобрела контрольные пакеты акций башкирских предприятий за $2,5 млрд, а затем консолидировала их на базе «Башнефти». При этом контрольный пакет нефтяной компании «Системе» принадлежал напрямую, блокирующий – через компанию «Система-инвест». Причем в последней у АФК был 51%, а оставшиеся 49% принадлежали «Башнефти».

В декабре 2014 г. по суду пакет «Системы» перешел в собственность государства – Росимущества. А в октябре прошлого года 50,08% были проданы за 329 млрд руб. «Роснефти». Блокирующий пакет правительство передало Башкирии.

Представитель Росимущества не стал вчера вечером комментировать иск «Роснефти». Для федерального чиновника, участвовавшего в приватизации «Башнефти» в 2016 г., новость о возможных претензиях госкомпании оказалась сюрпризом: «Никаких фактов вывода средств из компании мы не заметили». Собирается ли Башкирия присоединиться к иску «Роснефти» и «Башнефти», представитель правительства республики не сказал.

«Прецедентов, чтобы иск предъявлялся не к продавцу акций (Росимущество), а к акционеру, который владел акциями до продавца, я не помню», – удивляется партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Но российское законодательство не запрещает предъявить иск к лицу, которое причинило материальный вред, даже если с ним нет договорных отношений, говорит он. Но обычно такие вопросы возникают все же в рамках уголовных дел, говорит Тертычный. «Акционер покупает компанию и выявляет, что несколько лет назад были хищения. Если сроки давности не истекли, возбуждается уголовное дело, и гражданский иск заявляется в рамках уголовного дела, – рассуждает он. – В данном случае истцам нужно доказать наличие вреда и наличие причинной связи между действиями ответчика и вредом, а это непросто».

Происходящее напоминает ситуацию с губернаторами: то, что часть из них арестована, не означает, что они что-то нарушили – просто оказались наименее защищены, указывает политолог Николай Петров. То же и с Евтушенковым, отмечает эксперт: его недостаточная защищенность, которая в свое время способствовала возврату «Башнефти» сначала государству, а потом – «Роснефти», никуда не исчезла. Потому, возможно, «Роснефть» считает, что от «Системы» можно оторвать еще какой-то кусок, допускает Петров.

«Системе» в случае проигрыша придется нелегко. На конец 2016 г. на ее счетах было более 60 млрд руб. Если допустить, что «Системе» все-таки придется удовлетворить такой иск, это будет большая нагрузка на компанию, рассуждает аналитик Fitch Вячеслав Буньков. Скорее всего ей придется взять в долг, что увеличит нагрузку примерно в два раза. Можно также увеличить дивидендные поступления от МТС. Сейчас они составляют порядка 23 млрд руб. ежегодно. Еще порядка 12 млрд руб. приносят другие «дочки». Наконец, можно продать часть активов, чтобы покрыть требования иска. Все три механизма для «Системы» доступны, но пока необходимость выплаты такого иска – это очень теоретическое допущение, считает Буньков.