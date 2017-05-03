Власти Башкирии поддержали иск «Роснефти» к АФК «Система»

Иск «Роснефти» к АФК «Система» направлен на защиту прав акционеров «Башнефти», считает премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов.

«Исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и республики Башкортостан как держателя крупного пакета акций ПАО АНК "Башнефть". Мы работаем в полном взаимопонимании с ПАО НК "Роснефть"», - процитировала пресс-служба правительства республики его слова.

«Роснефть» и «Башнефть» во вторник подали в Арбитражный суд Москвы исковое требование на 106,6 млрд руб. к АФК «Система» и АО «Система-инвест». В среду котировки «Системы» упали почти на треть.

«Суть иска в том, что в результате некоторых административных действий - проведенных реорганизаций - были выведены активы, - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. - Выведенные активы были оценены в эту сумму».

В 2005 г. «Система» за $600 млн купила блокирующие пакеты акций шести предприятий башкирского ТЭКа – «Башнефти», «Уфаоргсинтеза», «Новойла», «Уфанефтехима», Уфимского НПЗ и «Башкирнефтепродукта». В 2009 г. АФК приобрела контрольные пакеты акций башкирских предприятий за $2,5 млрд, а затем консолидировала их на базе «Башнефти». При этом контрольный пакет нефтяной компании «Системе» принадлежал напрямую, блокирующий – через компанию «Система-инвест». Причем в последней у АФК был 51%, а оставшиеся 49% принадлежали «Башнефти». «Башнефть» перешла в собственность государства.

В декабре 2014 г. по суду пакет «Системы» перешел в собственность государства – Росимущества. А в октябре прошлого года 50,08% были проданы за 329 млрд руб. «Роснефти». Блокирующий пакет правительство передало Башкирии.