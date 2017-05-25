Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Роснефть» сделала перерасчет
«Система» потеряла больше 13 млрд рублей капитализации из-за уточнения иска «Роснефти»
«Роснефть» и «Башнефть» увеличили требования в связи с пересчетом курса
- Виталий Петлевой,
- Галина Старинская
- / Ведомости
«Роснефть» уточнила сумму исковых требований к АФК «Система»
Евгений Разумный / Ведомости
«Роснефть» уточнила сумму исковых требований к АФК «Система» Владимира Евтушенкова, говорится в электронной системе kad.arbitr.ru. Соответствующее ходатайство компания подала в Арбитражный суд Башкирии 23 мая. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев уточнил, что требования выросли в связи с пересчетом стоимости рубля до 170,6 млрд руб. «Роснефть» и «Башнефть» в начале мая потребовали у «Системы» и ее «дочки» «Система-инвеста» заплатить 106,6 млрд руб. По мнению истцов, такую сумму потеряла «Башнефть» при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг.
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