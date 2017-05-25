«Система» потеряла больше 13 млрд рублей капитализации из-за уточнения иска «Роснефти»

«Роснефть» уточнила сумму исковых требований к АФК «Система» Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» уточнила сумму исковых требований к АФК «Система» Владимира Евтушенкова, говорится в электронной системе kad.arbitr.ru. Соответствующее ходатайство компания подала в Арбитражный суд Башкирии 23 мая. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев уточнил, что требования выросли в связи с пересчетом стоимости рубля до 170,6 млрд руб. «Роснефть» и «Башнефть» в начале мая потребовали у «Системы» и ее «дочки» «Система-инвеста» заплатить 106,6 млрд руб. По мнению истцов, такую сумму потеряла «Башнефть» при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг.