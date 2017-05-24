«Роснефть» увеличила сумму иска к АФК «Системе» до 170,6 млрд руб

«Роснефть» уточнила сумму исковых требований к АФК «Системе» Владимира Евтушенкова, говорится в электронной системе kad.arbitr.ru. Соответствующее хадатайство компания подала в Арбитражный суд Башкирии 23 мая.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев уточнил, что требования выросли в связи с пересчетом стоимости рубля до 170,6 млрд руб.

Представитель «Роснефти» отметил: «Мы и по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 млрд руб. - это уже из области ненаучной фантастики».

«Роснефть» и «Башнефть» не оспаривают сделок, совершенных при реорганизации, проведенной АФК «Система», но указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

Истцы утверждают, что «Система» и ее структура «Система-инвест» «преднамеренно и целенаправленно приняли решение о реорганизации, представляющей собой механизм вывода активов» из «Башнефти».

«Роснефть» и «Башнефть» пытаются взыскать с АФК «Система» и ее «дочки» «Система-инвест» убыток от реорганизации «Башнефти» от 2014 г. Иск к «Системе» и ее «дочке» был зарегистрирован в 15 мая.

18 мая АФК «Система» публично ответила на претензии, указанные в иске «Роснефти» и «Башнефти». Компания опубликовала на своем сайте документы и презентации, в которых объяснила, как управляла «Башнефтью» до 2014 г., почему реструктурировала «Башнефть» в 2013-2014 гг. и почему при реструктуризации перевела с баланса часть активов.

В 2013 г. АФК «Система» напрямую владела 50,1% «Башнефти», еще 30,2% обыкновенных акций принадлежало ЗАО «Система-инвест», в котором АФК имела 50,6%, а остальное принадлежало самой «Башнефти» (см. инфографику). Новая структура была сформирована к маю 2014 г. Для реорганизации «Башнефть» создала ЗАО «Башнефть-инвест», которому «Система-инвест» передала 20,2% «Башнефти» вместе с долгом в 36 млрд руб., затем «Башнефть-инвест» был присоединен к «Башнефти» в форме реорганизации, а акции вместе с долгом были погашены.

В процессе реструктуризации «Башнефть» утратила контроль над 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти», и потеряла косвенных контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК) и «Уфаоргсинтезом», а также потеряла права на дивиденды этих компаний, считают истцы. Убыток от этого истцы оценивали в 57,2 млрд руб. Как сейчас выросли требования — не известно. АФК парирует: активы были непрофильные, капитализация компании после их вывода выросла. «Башнефть» даже опосредованно не была мажоритарным акционером БЭСК и «Уфаоргсинтеза», не контролировала их и не имела возможности ими управлять, пишет ответчик. Выделение непрофильных активов – нормальная практика для подготовки компании к IPO, это повысило капитализацию «Башнефти».