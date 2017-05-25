Минэнерго ожидает в среднем по году цену на нефть в $55–60 за баррель

Минэнерго России ожидает в среднем по 2017 г. цену на нефть в $55-60 за баррель, сообщил руководитель ведомства Александр Новак.

«Я прогноз свой не меняю, наши прогнозы были от $50 до 60 за баррель, поэтому, я думаю, этот коридор будет», - сказал Новак, уточнив, что говорит о ценах «в целом по году».

«Мы можем увидеть и повышение цен, и колебания. Главное, волатильность все равно ниже, чем она была до соглашения», - подчеркнул министр.