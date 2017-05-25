Новак: России не принципиален срок продления сделки по сокращению добычи нефти

Сроки пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК после 31 марта 2018 г. для России не принципиальны, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Нам важно, что на девять месяцев. У нас в любом случае всегда будет возможность принять решение о продлении», - сказал он (цитата по ТАСС).

В настоящий момент министры стран ОПЕК рассматривают вопрос продления соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, при этом опция пролонгации соглашения на 9+3 месяца пока не обсуждается, сообщал ранее Bloomberg.