Соглашение ОПЕК+ сохранило условия для Ирана, Ливии, Нигерии

Решение о продлении соглашения ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи на девять месяцев сохраняет прежние условия для Ирана, Ливии, Нигерии, заявил агентству Bloomberg один из делегатов венской встречи картеля.

В рамках действующих договоренностей Ливия и Нигерия были освобождены от сокращения нефтедобычи, Ирану было разрешено наращивать производство нефти максимум до 3,797 млн баррелей в сутки.

Согласно действующему соглашению, страны ОПЕК должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей , а страны не-ОПЕК - на 558 000 баррелей, из которых на Россию приходится 300 000 баррелей. Сокращение производится относительно суточной добычи нефти в октябре 2016 г., когда у большинства стран производство нефти было на пиковых уровнях.