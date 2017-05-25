Страны ОПЕК продлят сокращение добычи на 9 месяцев

Vahid Salemi / AP

Страны ОПЕК договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти на 9 месяцев - до конца марта 2018 г., сообщил Bloomberg. Именно такого соглашения ожидали рынки, хотя накануне в ходе неформальных встреч в Вене не исключалось и соглашение сроком на год. Информацию о сроке соглашения подтвердила Financial Times со ссылкой на двоих делегатов.

Цены на нефть Brent сегодня около 11.30 мск снизились с $54,4 до $53,4 за баррель на заявлении министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что соглашения на срок длиннее 9 месяцев ожидать не стоит. После новости о том, что соглашение достигнуто, котировки Brent еще немного снизились - до уровня $53,2 за баррель.

По данным аналитиков, на которых ссылается The Wall Street Journal, простое продление соглашения в ближайшее время удержит Brent в коридоре от $50 до $60 за баррель.

Цена Brent из-за так называемой договоренности ОПЕК+ (в ней участвуют и ряд не входящих в картель стран, в том числе Россия) подскочила в ноябре – декабре с $45 до $57 за баррель. С тех пор котировки колеблются в этом коридоре. Если соглашение будет продлено на девять месяцев, цена может подняться до $55–60, составив на конец года $60 или более за баррель, согласны аналитики Citigroup.