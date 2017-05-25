ОПЕК приняла в состав картеля 14-го члена – Экваториальную Гвинею

ОПЕК на заседании в Вене приняла в состав организации четырнадцатого члена - Экваториальную Гвинею, как и ожидалось ранее, сообщил в приветственной речи министр Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

«Добро пожаловать!» - сказал он и пожал руку представителю Гвинеи.

Чуть ранее в разговоре с журналистами аль-Фалех сообщил, что включение в состав картеля нового члена внесет в распределение квот по сокращению «незначительное изменение». «Доля сокращения будет распространяться и на них», - сказал он.

Также министр сообщил, что Туркмения и Египет, ранее обозначившие намерения присоединиться к сделке, в этот раз не примут участие в переговорах.

До 25 мая в состав ОПЕК входило 13 членов, среди которых Саудовская Аравия, Ирак, Иран, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Катар, Венесуэла, Эквадор, Нигерия, Ливия, Ангола и Габон. До ноября 2016 г. в картель входила и Индонезия, но ее членство было приостановлено, так как страна не соответствовала статусу нетто-экспортера нефти.