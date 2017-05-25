Иран присоединится к любому решению ОПЕК о продлении нефтяной сделки

Иран присоединится к любому решению ОПЕК по продлению соглашения о сокращении добычи нефти, сказал журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«У нас нет проблем ни с одним из трех вариантов продления – на 6, 9 или 12 месяцев», – отметил он.

По его словам, срок продления «не является предметом разногласия» между странами, входящими в картель. «Если конференция решит продлить существующие договоренности, мы будем уважать их и соблюдать», – добавил Зангане.

Сегодня в Вене министры ОПЕК и стран вне ОПЕК, участвующих в соглашении о сокращении добычи, решают судьбу сделки, срок действия которой истекает в июне, на дальнейшую перспективу.

Ранее мониторинговый комитет рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев – до конца марта 2018 г. Соглашение предусматривает возможность дальнейшей пролонгации еще на три месяца, т. е. до конца июня 2018 г.

Комитет также сообщил, что в апреле процент исполнения договоренностей составил 102%. Министры ожидают, что благодаря продлению соглашения запасы нефти на рынке стабилизируются к I кварталу 2018 г.