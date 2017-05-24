Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение на 9 месяцев

Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК и не ОПЕК рекомендует продлить действие договора еще на девять месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного делегата.

Ранее Саудовская Аравия и Россия подписали совместное заявление о рекомендации продления соглашения также на 9 месяцев.

Как отмечает Dow Jones, комитет рассчитывает, что такого продления будет достаточно для нормализации мировых нефтяных запасов. Целью соглашения ОПЕК и не ОПЕК является снижение мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.

В ожидании итогов заседания стран - членов ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду стабилизировались. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14.11 мск подорожали на $0,06 (0,11%) - до $54,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,01 (0,02%) - до $51,46 за баррель.

Также инвесторы ждут еженедельных данных о товарных запасах нефти в США, которые министерство энергетики страны опубликует в 17.30 мск. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозируют уменьшение запасов нефти на 2,8 млн баррелей.