Генсек ОПЕК: мы видим некоторый свет в конце тоннеля

Соглашение ОПЕК по ограничению нефтедобычи позитивно влияет на рынок, участники договоренностей твердо нацелены поддержать процесс ребалансировки рынка. Об этом сообщает пресс-офис картеля со ссылкой на его генсека Мохаммеда Баркиндо.

«Со времени принятия решения [об ограничении нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК] мы увидели существенные позитивные настроения, возвращающиеся на рынок, хотя было очевидно, что были и непредвиденные обстоятельства на пути. Мы должны понимать, что восстановление баланса на рынке никогда не происходило линейно. Играет слишком много факторов», - сказал он в ходе энергодиалога ОПЕК - Индия.

«Тем не менее мы движемся в правильном направлении», - добавил Баркиндо, отметив высокий уровень выполнения соглашения.

«Уровень запасов нефти снижается. Запасы нефти в странах ОЭСР в апреле снизились на 12 млн баррелей, падение происходит третий месяц подряд. Общий уровень запасов на 253 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня по сравнению с 282 млн баррелей в марте и 329 млн баррелей в феврале. Более того, мы также видим цифры, демонстрирующие снижение запасов в плавучих хранилищах на 40 млн баррелей с начала года», - сказал генеральный секретарь картеля.

«За пределами США, мы полагаем, продолжается мировая тенденция к снижению запасов. США, очевидно, не отражают глобальный тренд с учетом роста добычи в I квартале 2017 г., но даже здесь рынок демонстрирует падение запасов нефти благодаря росту переработки», - отметил Баркиндо.

«Относительно того, как мы видим процесс сегодня, проще сказать: мы видим некоторый свет в конце тоннеля», - добавил он.