«Роснефть» попросила Минэнерго согласовать на будущее плавный механизм выхода из соглашения с ОПЕК

«Роснефть» попросила министра энергетики России Александра Новака при переговорах по продлению соглашения с ОПЕК по сокращению нефтедобычи предусмотреть плавный механизм выхода из него по мере завершения. Об этом сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с российскими нефтегазовыми компаниями заявил, что Россия готова продлить соглашение до 31 марта 2018 г.