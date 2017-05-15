Путин рассказал о переговорах с руководителями нефтяных компаний об ограничении добычи

Президент Владимир Путин оптимистично смотрит на перспективы по продлению соглашения ОПЕК и не входящих в картель нефтедобывающих стран об ограничении добычи. Как передает ТАСС, он сказал это журналистам по завершении форума «Один пояс – один путь». Ранее представители Москвы и Эр-Рияда заявили, что Россия и Саудовская Аравия сделают все возможное, чтобы добиться стабилизации рынка нефти, и для этого предложат продлить соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран по ограничению добычи до конца марта 2018 г. Это объявили в Китае министры энергетики двух стран Александр Новак и Халид аль-Фалих. Ранее говорилось о возможности продления соглашения, заключенного на первое полугодие 2017 г., еще на шесть месяцев, но не на девять.

«Известный оптимизм вселяет в меня то, что главный наш партнер по этому вопросу – здесь главный партнер, безусловно, Саудовская Аравия – целиком и полностью выдерживает все договоренности, которые состоялись до этого», – объяснил он. По его словам, Саудовская Аравия заинтересована в поддержании стабильных и справедливых цен на нефть. Так же он считает важным, что соглашение будет продлено на девять месяцев, а не на два-три, это самое главное условие стабильности. «Россия будет проходить путь, который она для себя избрала по этому вопросу», – сказал Путин.

По словам президента, он встречался с руководителями крупнейших российских нефтегазовых компаний в закрытом режиме и все они поддерживают продление соглашения по ограничению добычи нефти.

«Я совсем недавно, здесь секрета нет, но в закрытом режиме встречался с руководителями всех наших крупнейших нефтегазовых компаний, с министром энергетики. Мы обсуждали эту тему, и мы такое предложение поддерживаем», – сказал Путин.

После переговоров с аль-Фалихом Новак сказал журналистам, что ситуация ранее обсуждалась с представителями российских нефтедобывающих компаний, таким образом, он представил консолидированную позицию российских нефтедобытчиков. «Роснефть» участвовала в подготовке предложений о продлении соглашения по сокращению нефти, заявил «РИА Новости» главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. «Мы будем полностью готовы реагировать на эти предложения, с тем чтобы эффективность наша не пострадала», – цитирует «Прайм» его ответ на вопрос, как продление соглашения может отразиться на деятельности «Роснефти».