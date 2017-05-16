ОПЕК в апреле выполнила соглашение по сокращению нефтедобычи на 96% – МЭА

Страны ОПЕК выполнили соглашение о сокращении нефтедобычи на 96% в апреле по сравнению со 100%-ным уровнем выполнения в марте, говорится в ежемесячном обзоре МЭА. Средний уровень выполнения за 4 месяца составил 96%.

Страны не-ОПЕК, участвующие в соглашении, в апреле увеличили уровень выполнения до 66% по сравнению с 51% в марте. Средний уровень с начала года составляет 51%.

Россия, имеющая самую большую квоту по сокращению среди стран, не входящих в ОПЕК, в апреле достигла уровня сокращения в 77%, при этом российские официальные лица заявили, что к концу апреля страна достигла уровня сокращения в согласованные 300 000 барр./сутки, отмечает МЭА.