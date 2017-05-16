Кувейт готов присоединиться к усилиям ОПЕК по сокращению добычи нефти

Кувейт готов присоединиться к инициативе России и Саудовской Аравии о продлении действия соглашения по сокращению добычи нефти станами ОПЕК и не-ОПЕК на 9 месяцев до конца марта 2018 г., сообщил Bloomberg cо ссылкой на заявление министра нефти Кувейта Эссама аль-Марзука.

По его словам, это поможет сократить мировые запасы нефти до среднего уровня за последние пять лет.

Ранее министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подписали совместное заявление, в котором выступили с инициативой продолжить действие соглашения о сокращении добычи нефти до 31 марта 2018 г.

16 мая Новак сообщил, что еще 3–5 стран могут присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти. Министр не стал их называть, но сказал, что с этими странами сейчас идет работа.