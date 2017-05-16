Нефть продолжает дорожать после резкого скачка накануне

Цены на нефть растут во вторник после значительного подъема по итогам предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть марки Brent к 8.24 мск выросли на 0,29% до $51,97 за баррель, WTI подорожала 0,33% до $49,01 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия сделают все возможное, чтобы добиться стабилизации рынка нефти, и для этого предложат продлить соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран по ограничению добычи до конца марта 2018 г., объявили в Китае министры энергетики двух стран Александр Новак и Халид аль-Фалих. Ранее говорилось о возможности продления соглашения, заключенного на первое полугодие 2017 г., еще на шесть месяцев, но не на девять.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что другие нефтедобывающие страны поддержат инициативу России и Саудовской Аравии. «Мы видим реальную приверженность сокращению избытка нефти на глобальном рынке двух влиятельных нефтяных стран – Саудовской Аравии, крупнейшего мирового экспортера нефти, и России, ведущего мирового производителя нефти», – отмечает аналитик Forex.com Фавад Разакзада.

«При поддержке России, я думаю, соглашение будет достигнуто, – приводит слова эксперта MarketWatch. – Очевидно, что рынок ожидает этого, и цены на нефть идут вверх».

Согласно прогнозу эксперта, тенденция к подъему нефтяного рынка продолжится в следующие 10 дней, а официальное продление соглашения об ограничении добычи нефти спровоцирует "резкий рост цен".