Соглашение о сокращении добычи нефти могут продлить и на год

Страны-экспортеры нефти будут рассматривать возможность продления соглашения о сокращении добычи в том числе и на 12 месяцев, заявил журналистам министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук. «Да, это один из вариантов», - сказал он, отвечая на вопрос о вариантах соглашения.

Сегодня в Вене проходят неформальные консультации министров ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель.

Министр энергетики России Александр Новак также говорил, что базовое предложение о продлении сделки по сокращению добычи нефти - это девять месяцев, но есть еще несколько вариантов. Российский министр сегодня заявил, что в апреле Россия выполнила обязательства по снижению добычи нефти (на 300 000 б/с), а в мае оно превысит 310 000 б/с.

Страны ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, в конце 2016 года заключили соглашение, предусматривающее сокращение ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с уровнем октября 2016 года, а странами не-ОПЕК - на 558 000 б/с. Россия гарантировала обязательства по снижению добычи нефти на 300 000 б/с.