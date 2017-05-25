Нефть Brent подорожала до $54,4 за баррель

Цены на нефть возобновили рост после первого за шесть сессий снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.05 по московскому времени увеличилась на $0,44 (0,82%) до $54,4 за баррель. К закрытию рынка 24 мая фьючерсы снизились в цене на $0,19 (0,35%) до $53,96 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,4 (0,78%) до $51,76 за баррель. Контракт подешевел на $0,11 (0,21%) до $51,36 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры ждут официальных итогов заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК, на котором, как ожидается, будет принято решение о продлении соглашения об ограничении добычи нефти.

В среду министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовал продлить его действие еще на 9 месяцев.

Тем временем данные минэнерго США, опубликованные накануне, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд.